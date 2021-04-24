İmamoğlu’ndan 23 Nisan provokasyonu

İstanbul'da 23 Nisan nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda dün sabah tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın anıta çelenk sunumuyla başlayan törene İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti temsilcileri katıldı. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, tören organizasyonunun düzensizliği ve öğrenciler olmadığı gerekçesiyle Yazıcı'ya yönelik sert sözler kullandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını gözardı eden İmamoğlu "Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. 23 Nisan'la ilgili birkaç cümle etsene, milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili... Faaliyet raporu sundu bize gitti. Zavallılık yani. Zavallı. Çok üzücü yani.." dedi.İmamoğlu'nun sözlerine İstanbul Valiliği de tepki gösterdi: "Tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirildi. Töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, sarf edilen sözler, en hafif manada özensiz ve yakışıksız bir dilin tezahürü olmuştur."