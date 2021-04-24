İş dünyası tek ses oldu! ABD Başkanı Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları için "Soykırım" ifadesini kullanmasının ardından iş dünyası adeta tek ses oldu. İş dünyasının önde gelen isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Biden'e tepki gösterdi. İşte o mesajlar...

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesini büyük talihsizlik olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Siyasetçilerin tarihçi rolüne soyunmaları son derece yanlıştır. Bu ifade müttefiklik ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

"TELAFİSİ ZOR SONUÇLARI OLACAK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tarihi gerçeklerin sözlerle çarpıtılamayacağını, resmi belgelerdeki gerçeklerin de sözlerle değişemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir." değerlendirmesini yaptı.