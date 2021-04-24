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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nı Bakan Akar yönetiyor...
Giriş Tarihi: 24.4.2021 17:12 Son Güncelleme: 24.4.2021 17:25

Son dakika: Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! 'nı Bakan Akar yönetiyor...

Son dakika: Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nı Bakan Akar yönetiyor...

Son dakika haberine göre; Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yönetiyor. Harekat Merkezi'nden ilk fooğraflar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları ile terör örgütüne kabus gibi çöktü. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'de terör örgütünün hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.

Komandolar ve bordo bereler uçarbirlikler ile bölgeye indirilirken, operasyon 100 kilometreyi bulan bir alanda sürüyor.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım olarak isimlendirilen harekatı, Milli Savunma Bakanu Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler bizzat yönetiyor.

Harekat merkezinden ilk fotoğraflar da geldi.

İŞTE HAREKAT MERKEZİNDEN İLK KARELER

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Son dakika: Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nı Bakan Akar yönetiyor...
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