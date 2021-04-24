Vizyonumuzun sembolü bu bayrağı çocuklara armağan ediyorum

İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende, devasa Türk Bayrağı 100 ton ağırlığındaki direğe çekildi. Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:Bu müstesna günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. Tüm badireleri geride bırakarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımız da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklardır. Bu bayrağımızı, işte bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyoruz.TBMM bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Bizim büyüklerimiz nice şehitler verdi. Çocuklar işte büyüğünüz olarak sizleri 2053'ün Türkiye'sini inşa edecek kişiler olark görüyorum. Sizin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz. Çamlıca hepsinin bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle, kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve yaklaşık 1000 metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştu. Bu mübarek ramazan ayında hamdolsun bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Burada birçok mutluluğu bir arada yaşadık. Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı. Bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur. Tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Kirazlıtepe ve Küplüce'deki kardeşlerimize de sesleniyorum. Buranın sakinleriyle de görüştük. İfadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı... Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde 'Başkanım n'olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Siz de aranızda anlaşın, ne ben üzüleyim ne de sizi üzeyim dedim. Onlara hangi hakkı verdiysek size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum dedim. Bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi, buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a bu yakışır.Erdoğan Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekilirken Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirine gönderme yaparak "Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak, kiminle? Bu yavrularımızla" dedi ve çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde ağırladıkları çocuklarla iftar yaptı.