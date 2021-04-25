Çift yevmiye yalanıyla kandırmışlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 599'uncu gününde nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, evladını HDP'lilerin kandırdığını ileri sürdü. Oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, evladını HDP'lilerin kandırdığını ileri sürdü. Baba Ödümlü, "Şirvan'a geldiler. Gece geldiler çocuğa dediler ki, 'Siirt'te gel, bir yük var, indir. 1 saatlik işe sana iki yevmiye vereceğiz' diye çocuğu kandırıp götürdüler. Ben burada dağdakilerin hepsine sesleniyorum. İnsanları niye öldürüyorsunuz? Niye siz öleceksiniz, evinize gelin. Gelin teslim olun" dedi.