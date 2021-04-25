Kürtün Tüneli ve kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane'de yapımı tamamlanan Kürtün ayrım kavşağı ve tünelinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Osman Akgül, Cihan Pektaş, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat ve davetliler katıldı. Açılışta konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane'nin büyüme hızı, ekonomik hareketliliği ve coğrafi konumu itibarıyla her zaman önceliği olan şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi İpek Yolu güzergâhında, Doğu Karadeniz'in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olan Gümüşhane'ye son 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardık. Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'a bağladık" dedi.Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı tamamlanarak hizmete açıldı. Kürtün Ayrım Kavşağı ve bağlantı yollarının uzunluğu; 2.9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1.2 kilometrelik Köstere Deresi- Gümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4.1 kilometre. Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla, Trabzon- Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlanacak. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçiş mümkün olacak. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmı çok daha güvenli bir şekilde geçilecektir.