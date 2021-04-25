PKK'nın kalbine nokta operasyon: Abdullah Ağar 'Metina'ya harekatın en önemli özelliğini açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Abdullah Ağar, harekatın son derece zor bir arazide gerçekleştiğini belirterek, "Son derece zor iklim koşullarında icraa edilen bir harekat. Kışın etkisinin halen hüküm sürdüğü bir coğrafya. Bölge çok ciddi anlamda kirletilmiş" dedi.
"PKK'NIN KALBİNE MEHMETÇİK BİR MIZRAK GİBİ SAPLANDI"
Abdullah Ağar, "Burası PKK'nın en iddialı olduğu alanlar yani peşmergenin giremediği, Irak Ordusu'nun giremediği, Irak Federal Polisinin giremediği ya da başka bir güç unsurunun giremediği alanlar. PKK burada sözde 'devlet' ilan etmişti. Sözde buralar kurtarılmış bölgelerdi. Buralar PKK'nın bütün coğrafyadaki varlığının güç noktası. Şimdi burada PKK'nın kalbine, karargahına Mehmetçik bir mızrak gibi saplandı. Şimdi 'cıyak-cıyak' bağırıyorlar. İçeride kalanlar 'bizi buradan kurtarın-çıkarın' diye dışarıdan yardım istiyorlar. " ifadelerini kullandı.
SONUÇLARI OLACAK
Abdullah Ağar, bölgeye bir hava-hücum/baskın harekatı yapıldığını belirterek, "Peki... Bekliyorlar mıydı? Evet bekliyorlardı. Zamanını bilmiyorlardı. Bir baskın tarzında başladı. Sonuçları da ona göre olacak." dedi.
HAREKATIN ÖZELLİĞİNİ AÇIKLADI
Abdullah Ağar, "Harakatın nasıl bir karekteri var? Bu aslında 'taarruz ruhu konsepti' çerçevesinde 30 Ağustos 2016'da başlayan ve bugüne kadar devam 'Pençe' harekatlarının devamı. Darbe girişimi oldu; Darbe girişiminden sonra özellikle Türkiye'nin içerisinde bunlar kamp kurmuşlardı. Ertuşi kampı diyorlardı. Güvendağı-Hisardağı-Uzundere bölgesinde. Şimdi buradan başlayıp, içeriye doğru uzanan - derinlikte ilerleyen bir harekat. Bu harekatın böyle bir özelliği var. Yani 30 Ağustos 2016'da başlayan harekatın; bir tamamlayıcı boyutu burası." diye konuştu.
"MİLLİ BİR GÜNDE BAŞLADI"
Ağar, "Tabi diğer yandan; Bizim milli günümüzde, üniter yapımızı - toprak bütünlüğümüzü hedef almış ve birer 'Proxy' güç birer terör örgütü olarak kullanılan yapılara karşı yapılan bir harekat. Neyin cevabı? 24 Nisan'ın 23 Nisan'dan cevabı aslında... O 'Sözde Ermeni Soykırımı' ile ilgili yapılan o ihtiranın cevabı. Devlet bunu biliyordu ve bunun harekatını bir gün önceden milli bir günde başlattı. Böyle de bir özelliği var. " sözlerini kullandı.
Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir diğer yandan da, peşmerge ile bizim meşruu olarak kabul ettiğimiz Irak'ın anayasasında yer alan kuvvetler ile bizim aramızdaki, PKK'nın kontrol etmiş olduğu alanların - alan kontrolü yaklaşımı çerçevesinde kontrol altına alınması. Yani; oradan bir daha çıkılmamak üzere. Yani çıkılmamak üzereden kastım şu: Bölge istikrara kavuşuncaya dek ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradan çıkmayacağını düşünüyorum. Ne zamana kadar? Bölge huzura kavuşuncaya kadar. Burayı bir dost- meşruu unsura devredinceye kadar.