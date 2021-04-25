PKK'nın kalbine nokta operasyon: Abdullah Ağar 'Metina'ya harekatın en önemli özelliğini açıkladı

"MİLLİ BİR GÜNDE BAŞLADI"

Ağar, "Tabi diğer yandan; Bizim milli günümüzde, üniter yapımızı - toprak bütünlüğümüzü hedef almış ve birer 'Proxy' güç birer terör örgütü olarak kullanılan yapılara karşı yapılan bir harekat. Neyin cevabı? 24 Nisan'ın 23 Nisan'dan cevabı aslında... O 'Sözde Ermeni Soykırımı' ile ilgili yapılan o ihtiranın cevabı. Devlet bunu biliyordu ve bunun harekatını bir gün önceden milli bir günde başlattı. Böyle de bir özelliği var. " sözlerini kullandı.