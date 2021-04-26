Anayasa ve Adalet komisyonu HSK üye seçimleri için toplanıyor

Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle, akademisyen ve avukatlar arasından HSK üyesi olmak isteyenlerin TBMM Başkanlığı'na başvuru süresi 22 Nisan'da sona erdi. HSK üye adaylığı için TBMM'ye Yargıtay'dan 51, Danıştay'dan 10, Avukatlardan 43, Öğretim üyelerinden de 14 ismin arasında bulunduğu 118 isim başvuru yaptığı öğrenildi.

7 ÜYE İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI



Karma Komisyon'da belirlenecek 21 isim arasından 7'si TBMM Genel Kurulu tarafından HSK üyeliğine seçilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın doğal üyeleri olduğu HSK'ya 4 üyeyi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğrudan seçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan Karma Komisyon'da önce aday belirlemek için seçim yapılacak. Bir adayın seçilebilmesi için ilk turda en az 35, ikinci turda ise en az 31 oy alması gerekiyor. Aksi halde en çok oy alan adaylar arasında kura çekilecek. 52 üyenin yer alacağı Karma Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin üye sayısı ise 30. Aday belirlemek için muhalefetin desteği gerekiyor. TBMM Genel Kurulu'nda üye seçiminde de cumhur ittifakının birinci turda seçim için gereken 400, ikinci turda seçim için 360 oyu da yok. İkinci turda gerekli oy sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasından kura çekilecek.

KARMA KOMİSYON TOPLANIYOR



Cumhur ittifakının kura yerine siyasi uzlaşma konusunda süreci ilerlettiği belirtilirken TBMM tarafından seçilecek 7 üye için kritik süreç başladı. TBMM, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159'uncu maddesi gereğince, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçiminin yapılması gündemiyle toplantı yapılacağı bildirildi. Karma komisyon, 28 Nisan Çarşamba günü Saat 11.30'da Meclis Yeni Halkla İlişkiler Binası Komisyon Toplantı Salonunda bir araya gelerek HSK üyeliği aday seçimleri gündemini görüşmeye başlayacak. Karma komisyon üyelerine gönderilen iki başlıklı gündemde başkanlık sunuşları ve HSK üyeliği adaylarının seçiminin yapılması maddelerinin olduğu öğrenildi. Üyelere gönderilen mesajda "aynı gün toplantının bitmemesi halinde ise görüşmeler izleyen günlerde aynı veya farklı bir salonda Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adaylarının seçim işlemi tamamlanıncaya kadar devam edilecektir" denildi.