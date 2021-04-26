Anzakların torunları bu yıl gelemedi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda, Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden Anzak askerlerinin torunları, koronavirüs salgını nedeniyle törene katılmadı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, resmi ve üst düzey katılımcıların yer aldığı yaklaşık 50 kişilik katılımcıyla yapıldı. Sağanak yağmur altında gerçekleşen çelenk koyma töreni saat 05.30'da başladı. Törende Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton birer konuşma yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Yarbay Anıl Aksoy da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Çelenk konulmasının ardından savaşta hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı ve Avustralya ile Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasıyla sona erdi.