AYM Başkanı Arslan’dan hukuk sistemi mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi. Zühtü Arslan, mahkemenin 2020 yılında 45 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdığını 2021'in ilk dört ayında ise bu sayının 17 bine ulaştığını vurgulayarak "hukuk sistemi gözden geçirilmeli" dedi.

AYM Başkanı Arslan, yayınladığı mesajında, Anayasa Mahkemesi'nin 25 Nisan günü itibarıyla 59 yaşına girdiğini bildirdi. Geleneksel olarak her sene gerçekleştirdikleri kuruluş yıl dönümü törenini ve bu kapsamda yapmış oldukları etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Arslan, Dünyada anayasa yargısı alanında görev yapan en tecrübeli mahkemelerden biri olan Türk Anayasa Mahkemesi'nin kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmenin, temel hak ve özgürlükleri korumanın gayreti içinde olduğunu vurguladı.

"AYM'NİN YÜKÜ AĞIR"



Arslan "Türk Anayasa Mahkemesi, diğer ülkelerin aynı görevi yapan mahkemeleriyle karşılaştırılamayacak derecede ağır bir iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvurudaki yoğun iş yükünü anlatan bazı istatistikleri paylaşmak isterim. Anayasa Mahkemesi 2020 yılında yaklaşık 45 bin başvuruyu sonuçlandırmıştır. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki Mahkememizin yapılan başvuruları karşılama oranı 2020 yılında salgın şartlarına rağmen yükselmeye devam etmiş ve yüzde 112 seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte bireysel başvuru sayılarının gitgide arttığını, 2021 yılının ilk dört ayı tamamlanmadan 17 binin üzerinde başvuru yapıldığını, buna bağlı olarak derdest başvuru sayısının da 46 bine yaklaştığını not etmek gerekir. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki bireysel başvurunun amacı, her bir hak ihlalini gidermek değil ihlale yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır" dedi.

"HUKUK SİSTEMİ MESAJI"



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvuru rakamlarını paylaştıktan sonra "bu kapsamda hukuk sistemimizin başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını daha güvenceli bir hâle getirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur. Anayasa Mahkemesi sadece bireysel başvuruda değil norm denetiminde de benimsediği hak eksenli yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve standardının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kısacası Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam etmektedir" dedi. Arslan mesajında Anayasa Mahkemesinin 59'uncu Kuruluş Yıldönümü'nü de kutladı.