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Giriş Tarihi: 27.4.2021 00:32 Son Güncelleme: 27.4.2021 01:43

Barosu'na sözde Ermeni ‘soykırımına’ ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Barosu'na sözde Ermeni ‘soykırımına’ ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma

Barosu yönetimi hakkında 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

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Diyarbakır Barosu'na sözde Ermeni ‘soykırımına’ ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma
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