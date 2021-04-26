Diyarbakır Barosu'na sözde Ermeni ‘soykırımına’ ilişkin bildiri nedeniyle soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.