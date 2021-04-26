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Giriş Tarihi: 26.4.2021

FETÖ ‘belediyeler imamı’ çıktı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
FETÖ ‘belediyeler imamı’ mason çıktı
FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda derneğe üye olan Karaarslan'ın FETÖ'nün Belediye imamı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 dernekle yönetim kurulu kararıyla ilişkisi kesilirken Mason derneğine üyeliğinin devam ettiği belirlendi. Karaarslan FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalmıştı.
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FETÖ ‘belediyeler imamı’ mason çıktı
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