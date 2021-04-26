Karar ortada! CHP ucuz siyaset peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP grubu mart 2020'de Halk Ekmek üzerinden başlattığı tartışmaya bir yenisini ekledi. İBB yönetimin 'Yeni Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz ancak CHP ve MHP grubu izin vermiyor' iddiasında bulunmuştu.

SABAH'A ÖZEL AÇIKLAMA

İBB'nin bu iddiasına İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, "Meclise yeni büfelerin açılmasıyla ilgili gelen bir talep yoktur. Sadece mevcut büfelerin sürelerinin uzatılması ve meclisin yetkisini Halk Ekmek A.Ş'ye devredilmesi istendi. Meclis olarak mevcut büfelerin işletme sürelerine onay verdik. Meclisin yetki devrine ise meclisi fesih anlamına geldiği için onay vermedik" demişti.





3 GRUP ŞARTI GETİRİLDİ



Devam eden tartışmalar sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ocak 2021 yılında yaptığı açıklamada, "Mart ayında bize 117 tane büfenin sürelerinin uzatılması teklifi geldi. Bizde kabul ettik. Aynı maddenin içine meclisin bu konudaki yetkilerini Halk Ekmek'e devretmemiz istendi. Biz de seçilmiş irade olarak buna onay vermedik. Süreç böyle ilerlerken İBB yönetiminden yeni Halk Ekmek büfeleri ile ilgili teklif beklerken CHP grubundan teklif geldi. Biz buna rağmen kabul edip komisyona havale ettik. İBB Başkanlık makamına da "Bu büfelere gerçekten ihtiyaç var mı?" diye sorduk. Cevabını beklemeden bugün 142 tane büfenin açılmasına yetki veriyoruz" diye konuştu. Büfelerin açılması için üç şartları olduğunu belirten Göksu, "Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. İlçe belediyelerinden de olumlu görüş alınacak" ifadelerini kullanmıştı.





ÖNCE ÜSKÜDAR ŞİMDİ ÜMRANİYE



İBB meclisinde alınan karar ile ilçe belediyelerinden büfenin konulmasıyla alakalı görüş yazısı kararına uymayan İBB yönetimi Üsküdar'dan sonra Ümraniye'de ortaya çıktı. İlçe zabıta ekiplerinin büfelerin uygunsuz bir biçimde işgal oluşturacak şekilde yerleştirildiğini belirterek kaldırılmasını istedi.

İBB ve ilçe belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliği sosyal medyadan servis ederek 'ekmek siyaseti' yapmaya çalışan İBB yönetimine ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İBB yine ucuz siyaset peşinde! İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor. Karar ortada" cevabını vererek eleştirdi.