Pençe operasyonunda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan 'Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım' operasyonu hava destekli olarak devam etti. Teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1asker şehit oldu. Patlamada, 1 asker ise yaralandı.

YARALI ASKER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı asker Çukurca'da yapılan ilk müdahaleden sonra helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Çukurca'daki sınır bölgesinde yer alan askeri üs bölgelerinden terör hedefleri topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı'da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şehit sayısının 2'ye yükseldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."