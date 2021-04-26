Sınırda yakalanan hain generale 20 yıl hapis

FETÖ'NÜN TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen ve yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz'ın 20 yıla kadar hapsi istendi. Cankıymaz hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının FETÖ'ye tam bağlı olduğu mahrem abisi tarafından "gel denildiğinde geldiği, git denildiğinde gittiği" yorumu yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasında Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen FETÖ'nün sivil imamı Yaşar Özdemir'in kullandığı 'patates hat' tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattan 3 generalle irtibatı belirlenmişti.