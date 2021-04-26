Son Dakika Haberi... Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava 3 Mayıs'a ertelendi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatları söz alarak, müvekkilleri hakkında daha önce benzer suçlamalarla açılmış davalar bulunduğunu ifade etti ve dosyalarının ayrılmasını istedi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN TALEPLERİ USULE UYGUN BULUNMADI

Sanıklar Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatları iddianamenin özeti okunmadan önce müvekkillerinin talepleri olacağını, bu taleplerinin dinlenilmesi gerektiğini ifade etti. Usule ilişkin itirazlarda bulunan avukatlar, müvekkillerinin reddihakim talebinde bulunmak için söz istediklerini belirtti. Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından heyetin ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, söz konusu taleplerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 8. ve devamı maddelerince usule uygun olmadığından reddine karar verildiğini bildirdi.

İDDİANAMENİN OKUNMASINDAN SONRA SÖZ VERİLECEK

Başkan Çolak, bazı sanık müdafilerinin mükerrer yargılama yapıldığı, bu nedenle dosyalarının tefrik edilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıklar Demirtaş ve Yüksekdağ'a söz verilmesi talebinin yerinde bulunmadığını, iddianamenin okunmasından sonra sanıklara söz vereceklerini bildirdi.

SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ

Duruşmada daha sonra iddianamenin özetinin okunmasına geçildi. Bu sırada salonda bulunan sanık avukatları ve izleyici sırasında oturan HDP milletvekilleri alkış, zılgıt ve masalara vurarak kararları protesto etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren protestonun ardından sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti.

"ZILGIT ÇEKEREK SANIK SAVUNULMAZ"

İddianamenin okunmaya devam ettiği sırada sanıklardan bazıları, avukatların salonda olmaması nedeniyle savunma haklarının kısıtlandığı yönünde itirazda bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı Çolak, "Alkışlayarak, zılgıt çekerek, sıraya vurarak sanık savunulmaz. Duruşma düzenini kimse bozamaz." karşılığını verdi.

DAVA 3 MAYIS'A ERTELENDİ

İddianamenin özetlenmesinin ardından tutuklu sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel ile bazı sanık avukatlarının reddihakim talebinde bulundukları açıklandı. Mahkeme, sanıkların reddihakim taleplerini yazılı olarak sunmasına karar verdi. Sanık avukatlarının aynı yöndeki taleplerini ise geri çeviren mahkeme, bu karara karşı itiraz yolu bulunması nedeniyle savunmaların alınmasına başlanamayacağını bildirdi ve davayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.