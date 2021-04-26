Tam kapanma nedir, ne anlama gelir? Tam kapanmanın kapsamı nedir?

Başkan Erdoğan başkanlığından bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bir numaralı gündem maddesi tam kapanma olacak. Koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararların alınmasının beklendiği toplantı öncesi "tam kapanma" kavramının kapsamı merak ediliyor. Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak tam kapanma konusu bugün gerçekleşecek toplantıda karara bağlanacak.
TAM KAPANMA NEDİR?
Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER
Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.