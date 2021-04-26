Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan SABAH'a özel açıklamalar!

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bu haftanın vaka sayısındaki gidişatı gösterecek çok önemli bir hafta olduğunu belirtti. SABAH'a konuşan Cinel, kritik dönemi değerlendirdi.

"Covid olmayan hastalara yer bulmakta zorluk yaşanabilir. Yavaş yavaş kısıtlılıkların etkisini görmeye başlayacağımız bir döneme giriyoruz. Sonuçlar biliyorsunuz kısıtlamalardan 15 gün sonra etkisini gösteriyor. 3 hafta sonu geçti. O yüzden kısıtlamaların pozitif etkilerini vaka sayılarında görmeyi beklediğimiz bir hafta bu hafta. Ağır hasta sayılarında ve yoğun bakım sayılarında ivme aşağıya inmeye başladıktan sona 10 gün daha zamana ihtiyacımız var. Hastaların yoğun bakımda kalma zamanları son 10 gündür artıyor. Bu hafta, kısıtlamaların vaka sayılarına olumlu şekilde yansımasını göremezsek; daha sıkı tedbirlere ihtiyacımız olacak. Cumhurbaşkanımız "Sonuçlara bakacağız, ona göre karar vereceğiz" demişti.

Rakamların bu kadar artmasının sebebi; virüs mutasyon geliştirdi, bulaşıcılığı arttı. Hasta olmadığını bilmeyen yüzde 80'lik kesim hastalığı asemptomatik veya hafif geçiriyor. Sorun şu ki; vaka sayısı çok fazla olduğundan yüzde 5 oranında hasta yoğun bakıma düşecekse; 100 hasta yerine 1000 hasta varsa 50 hasta yoğun bakıma düşüyor. Rakamlar artıkça yoğun bakıma düşen hasta sayısı da artıyor.

"YOĞUN BAKIM HASTALARIMIZA YANSIMASI 7-10 GÜN"

Alınan tedbirlerin sonucunda eğer vaka sayılarında zirveden dönüş başlarsa; 1 hafta, 10 gün daha yoğun bakımlarda biz cansiperane vaziyette bu pikin atlatılmasında işlev göreceğiz. Eğer vaka sayılarında kısıtlılıkların etkisini görürsek bu hafta sonu mutlaka aynı düzeyin devam ettirilmesi lazım. Biz de 1 hafta 10 gün yoğun bakımlarda dişimizi sıkıp çalışacağız. Bu hafta vaka sayılarında durma ve düşme başlamaz ise zaman kaybetmeden bir an önce ek tedbirlere ihtiyacımız var. Bunun için Ramazanı da tatil günlerini de değerlendirelim. Dozunu artıralım. Bu hafta çok kritik bir hafta. Vaka sayılarının azalmasının yoğun bakımdaki hasta sayılarına yansıması 7-10 gün daha demektir.

Bu pikin kasımdaki pikten farklılıkları var. Özel hastaneler de daha fazla destek vermeli. Mutasyonlu virüste yoğun bakıma yatanların yaş ortalaması düştü, ama daha uzun yoğun bakımda yatıyorlar. Yoğun bakımdaki yatakların devri daimi daha yavaş oluyor. Süreç uzadı. Şuan 4 gözle etkilerini görmeyi beklediğimiz bir haftadayız. Eskiden yoğun bakımda kalma oranı ortalama 8 günken şimdi ortalama 10 günü geçiyor. Bu da işimizi daha da zorlaştırıyor. Devir daim daha yavaş oluyor. Hastalar serviste, acilde beklemek zorunda kalıyorlar."