İstanbul'da senarist yeğenini öldüren katilden pişkin savunma!

İstanbul Güngören'de senarist yeğenini çekiç ve bıçak darbeleriyle öldüren dayı Yaşar Kapcak, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. Duruşmada maktulün annesi Saime Duran, "Kavga ettikleri yalan benim oğlum uyuyordu. Oğlumu uykusunda öldürdü" dedi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2020 tarihinde Güngören'de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın, sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın 16.00 sularında işyerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Otopsi raporunda maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. Sanık Yaşar Kapcak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak, maktulün annesi Saime Duran ve sanık avukatı katıldı.
"YÜZÜME TÜKÜRDÜ"
Duruşmada savunmasını yapan sanık Yaşar Kapcak, "Olay günü yeğeni Emre'yle arasında kavga çıktığını belirterek, Emre geldi ve bana saldırdı ben de yere düştüm. Daha sonra küfür ve hakaretler etti. Yerde yatarken Allah belanı versin diyerek yüzüme tükürdü. Kalktım yapma dedim ama o küfür etmeye devam etti. Elime geçen bir şeyle başına vurdum. Çekiçle vurduğumun farkında değildim. Ona vurduğum gibi ben de bayılmışım. Uyandığımda yanımda çekiç vardı. Emre, çekyatın üzerindeydi ve yüzünde kan gördüm. Onu öyle görünce fenalaştım, ne yapacağımı şaşırdım. Mutfağa gidip bıçak aldım. İntihar etmek amacıyla bileklerimi kestim, salonda bulunan ilaç kutularındaki ilaçları içtim, doğalgazı açtım. Yaşamak istemedim. Yalnız Emre'ye bıçakla herhangi bir darp da bulunmadım. Bıçağı sadece kendimde kullandım" dedi.
"OĞLUMU UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ"
Maktulün annesi Saime Duran, "Oğlum evde uyuyordu hatta bana onu öğlen uyandırmamı istedi. Oğlum senarist yönetmenin biriyle görüşmesi vardı. İşyerimle oturduğumuz ev karşı karşıyaydı. Eve gittiğimde kapı duvardı her yer kilitliydi, doğalgaz açılmıştı. Polisi çağırdım. Kapıyı çilingir açtı. Oğlum yerde kanlar içinde yatıyordu. Alnından da bıçaklanmıştı. Çekiç de kardeşimin yattığı yatağın başucundaydı. Benim oğlum yatağında uyuyordu. Benim oğlumu uykusunda öldürdü" dedi.
Tanık olarak dinlenen maktulün kız kardeşi İrem Duran, "Dayım sırf abime takıntılı olduğundan gece odasının ışığını kapatıyordu, internetin fişini çekiyordu. Hatta dayım bize Allah'a inanmayıp, bir arkadaş ortamında insan kanı içtiğini bile anlatmıştı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yaşar Kapcak'ın Adli Tıp'tan cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığına akıl sağlığına dair rapor talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.