İstanbul'da senarist yeğenini öldüren katilden pişkin savunma!

"OĞLUMU UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ"

Maktulün annesi Saime Duran, "Oğlum evde uyuyordu hatta bana onu öğlen uyandırmamı istedi. Oğlum senarist yönetmenin biriyle görüşmesi vardı. İşyerimle oturduğumuz ev karşı karşıyaydı. Eve gittiğimde kapı duvardı her yer kilitliydi, doğalgaz açılmıştı. Polisi çağırdım. Kapıyı çilingir açtı. Oğlum yerde kanlar içinde yatıyordu. Alnından da bıçaklanmıştı. Çekiç de kardeşimin yattığı yatağın başucundaydı. Benim oğlum yatağında uyuyordu. Benim oğlumu uykusunda öldürdü" dedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün kız kardeşi İrem Duran, "Dayım sırf abime takıntılı olduğundan gece odasının ışığını kapatıyordu, internetin fişini çekiyordu. Hatta dayım bize Allah'a inanmayıp, bir arkadaş ortamında insan kanı içtiğini bile anlatmıştı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yaşar Kapcak'ın Adli Tıp'tan cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığına akıl sağlığına dair rapor talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.