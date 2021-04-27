‘600 yıl geçse bile buradayız’

Terör örgütünce kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 602'nci gününe girdi. 228 ailenin sürdürdüğü eylemin 600 günü geride bırakması nedeniyle aileler açıklama yaptı. Evlat nöbeti tutan aileler adına açıklamayı 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Mustafa'nın annesi kanser hastası Ayşegül Biçer yaptı. "Değil 600 gün, 600 yıl da geçse annelerin direnişi sürecek" diyen Biçer, "HDP, 600 gündür burada feryat figan eden anne ve babaları görmedi, duymadı. Sizi vicdana, merhamete çağırıyorum. Bu yanan yürekleri görmediniz, bu dökülen gözyaşlarını görmediniz. Buradan CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne de sesleniyorum; nerede sizde vicdan, nerede sizde merhamet? Siyaset yapıyorsunuz ama 600 gündür burada feryat figan eden bu anne ve babaları görmediniz, görmezlikten geldiniz. Vatanımız, bayrağımız için de nöbet tutuyoruz. Buradan bir kere daha dile getirmek istiyoruz; biz buraya oturduğumuzda 'ya zafer ya ölüm' demiştik. Kanımızın son damlasına kadar biz mücadele edeceğiz ve hakkımız olan evlatları PKK terör örgütünden söke söke alacağımıza inanıyoruz. Değil 600 gün, 600 yıl da geçse annelerin direnişi devam edecektir. Bu eylem sonunda çocuklarımızı alarak evlerimize döneceğiz. Kazanan anneler olacak, PKK ise tarihin çöplüğüne gidecektir" ifadelerini kullandı.