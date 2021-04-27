Açlık grevinden ayrıldı, hedef gösterildi! Grup Yorum’dan nefret söylemi

ALTUN: "'SOLCU' BİR 'KADIN'I SOKAK LİNCİNE HEDEF GÖSTEREN SOLCULAR VE SOL CENAHTA BİLDİK SESSİZLİK.."

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Fikirleri değişti diye 'solcu' bir 'kadın'ı sokak lincine hedef gösteren solcular ve sol cenahta bildik sessizlik... Tecavüzlere bile ses çıkaramayan sol cenahın kadınları, bu zihniyeti bildikleri ve sahici bir şiddet yahut dışlanma tehdidi sezdikleri için konuşamıyorlar belli ki" ifadelerini kullandı.





GRUP YORUM'UN, DİLAN EKİN'İ HEDEF ALAN NEFRET SÖYLEMİ İÇEREN O AÇIKLAMASI

Grup Yorum'un Dilan Ekin'i hedef alan açıklaması şöyle:

"Eskiden Grup Yorum üyesi olan Dilan Ekin, Ölüm Orucu direnişi sürecinde Helin Bölek'in refakatçısıyken Helin'in (ölümünden) sonra ona verdiği söze ihanet etmiş, (Helin Bölek), yoldaşlarını satmış, onca tutsaklığın olduğu, faşizmin en yoğun saldırdığı dönemde, en dar günümüzde, tahliyelerin olmasını dahi beklemeden, yoldaşlarını yarı yolda bırakmış, kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır..

Yedi Nota'nın Komutanları Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Adalet Savaşçıları Mustafa Koçak ve Ebru Timtik'i ve daha birçok devrimciyi katledenlere 'Ben bırakıyorum, bütün değerlerimi satıyorum. Bana bulaşmayın' mesajı vermiştir. Tüm değerlerine, inandıklarına ihanet etmiş ama bunun ağırlığını bile taşımayan birisidir.

Çekip gittiği halde, İdil Kültür Merkezi'nin telefonuna kendi ihanetini meşrulaştırmaya çalışan yazılar yazarak kendini; Helin'i, İbo'yu katledenlere bıraktığı sözünü verdiğini ispat etmiştir. Kendini böylesine alçaltmıştır.

Bütün değerlerini, ona verilen emekleri çiğneyerek, utanmadan Helin Bölek'in annesini arayıp görüşmek istediğini ikiyüzlüce söyleyebiliyor. 'Ben evdeyim artık, seni görmek istiyorum' diyebiliyor.

Tutsaklarımızın ailelerini arayıp onları kirli beyniyle zehirlemeye çalışıyor. Kendi düzen ideolojisini, kirli, yozlaşmış, satılmış ruhunu... Çevremizde görüştüğümüz insanlara aşılamaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Sevgili Grup Yorum dinleyicileri, halkımız;

Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin. Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safi işkencecilerin, Helin'i, İbo'yu katledenlerin safidir.



Bizim yüzümüz ise her zaman 'Yedi Nota'nın Komutanları' Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır!

(…) İbrahim Gökçek'in dediği gibi: 'Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakacağız.'

Düşünü kurduğumuz bu tertemiz dünyamızda, 'Dilan Ekin' gibi yoldaşını satanlara, kirlenmişlere yer yok.

Helin için, İbo için... Değerlerimizi korumak, onları yaşatmak için...

Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın. Bu bizim Helin ve İbo'ya borcumuzdur.

İbo ve Helin'in yarattığı değerleri ancak böyle koruyabiliriz.

Değersizleşmeye, çürümeye... Karşı Dilan Ekinler'in değil, direnen direnç çiçeklerinin yanıdır safımız"



İBRAHİM GÖKÇEK VE HELİN BÖLKE AÇLIK GREVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanmış, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek de, açlık grevi eyleminin 288. gününde hayatını kaybetti.