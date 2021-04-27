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Giriş Tarihi: 27.4.2021 23:06

'da sahte alkolden serbest kaldı

MEHMET AL
Alanya'da sahte alkolden serbest kaldı

'nın ilçesinde evde kaçak içki yaparken yakalanan 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, evde ele geçirilen 141 litre sahte alkole el konuldu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi.

SERBEST BIRAKILDI

Sahte içki imalathanesine çevrilen evde yapılan aramada 141 litre sahte alkol ve 4 şişe alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi İ.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Alanya'da sahte alkolden serbest kaldı
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