CHP Torbalı’da şok istifa!

Torbalı'da CHP'li Mithat Tekin'in başkan seçilmesinin yankıları sürüyor. CHP Üyesi Mustafa Akbıyık, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Torbalı'da "demokrasi katledilmiştir" ifadesini kullanan Akbıyık, "Başkanımızın vefatının ardından, koltuğuna 7 CHP'li meclis üyesi talip oldu. Bu görülmüş bir şey değildir. Bugün çıkıp 'siyasi ahlak', 'etik değerler', 'millet iradesi' dediklerine bakmayın. Hiçbir şekilde samimi değiller. Bugün Torbalı'da yapılan meclis toplantısı ve ardından yapılan seçimde yaşananları tarih yazacaktır. Bugün, Torbalı'da demokrasi katledilmiştir. Torbalı ile hiçbir ilgisi ve alakası olmayan insanlar, Torbalı'nın siyasetini antidemokratik bir şekilde dizayn etmeye gelmiştir. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Hayatım boyunca demokrasinin bayrağını salladım, antidemokratik her hareketin karşısında oldum" diye konuştu.

"OYLARINIZIN FOTOĞRAFINI ATIN"

Akbıyık, kullandıkları oyların fotoğraflarını çekmelerinin istendiğini ileri sürerek, " Bizden kimliklerimizi oy pusulaların üzerine koyarak fotoğrafını çekmemizi istediler. Bir Whatsapp grubu kurdular, kabine giren meclis üyesinin kullandığı oyun fotoğrafını çekip kurulan gruba atmasını istediler. Böyle şey görülmemiştir. Bu hukuksuzluktur. Bu demokrasiye, meclis üyelerinin iradesine saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.

KİMSENİN İÇİNE SİNMEDİ

Seçimin kimsenin içine sinmediğini kaydeden Akbıyık şöyle konuştu: "Bu seçim kimsenin içine sinmedi. Sağduyulu CHP'li meclis üyelerinin de içine sinmedi. Sağduyulu kişiliği olduğunu bildiğim Mithat Tekin'in de bunu kabul edemediğini, bu işin içine sinmediğini biliyorum. Torbalı, Torbalı'da yaşayanlarındır. Biz bu ilçede yaşayanlar olarak, burada yaşamayanların üzerimizde tahakküm kurmasına izin vermeyiz. Ben bu seçimde, adaletli ve hakkaniyetli duruşuna inandığım, mensup olduğu siyasi partisinden öte kişiliğine saygı duyduğum, Torbalı Belediyesi'ni dürüstçe yöneteceğine inandığım Özgür Erman Çağlar'a oyumu verdim. Bütün bu yaşananların ardından mensubu olduğum CHP'den istifa ediyorum, AK Parti'ye katılıyorum. AK Parti ailesiyle birlikte Torbalı'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim yenilendiğinde, adaletli bir biçimde yapıldığında da Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı yapacağız. Bunu herkes görecek."