Son dakika: Eşi pozitif çıkınca “öleceksek birlikte ölelim” dedi! Karısını kurtardı kendisi can verdi

İKİSİDE HASTANEYE KALDIRILDI



Eğer öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen uçağa atlayıp evine eşinin yanına dönen Ersoy Ceylan, Sinem Ceylan'a çocuk gibi bakmaya başladı. Ancak hastalığın 4'üncü gününde 44 yaşında olan Ersoy Ceylan'da da semptomlar görülmeye aşladı. Eşi Sinem Ceylan'ın da durumu giderek kötüleşiyordu. Sinem Ceylan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ondan bir gün sonra Ersoy Ceylan'ın da testi pozitif çıktı. O da hastaneye yatırıldı.

SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca "Öleceksek birlikte ölelim" dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!



PLAZMA BAĞIŞCISI ARANIYOR



Sinem Ceylan bir hafta gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu oldu. Ancak eşi Ersoy Ceylan 4 gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Hala yoğun bakımda tedavisi süren Ersoy Ceylan için ailesi plazma bağışı yapacak donörler arandı. Ersoy Ceylan'ın kardeşi Emrehan Ceylan; "Abim şimdi 4 gündür yoğun bakımda. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar. Nefes alamıyor. Ciğerlerinde büyük tahribatlar olmuş. Oksijen desteği ile nefes alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy Ceylan'a gerekli plazma tedavisi için kan bağışı da yapıldı ancak. Bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.