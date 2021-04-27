Son dakika: Eşi pozitif çıkınca “öleceksek birlikte ölelim” dedi! Karısını kurtardı kendisi can verdi

Son dakika haberleri... İstanbul'da bir medya planlama ajansı başkanı olan 1 çocuk annesi Sinem Ceylan 12 gün önce Covid 19'a yakalandı. Bu sırada turizmci olan eşi Ersoy Ceylan iş için Antalya'da, oğlu ise Bodrum'da anneannesinin yanındaydı. Sinem Ceylan eşini arayıp; "Ben pozitif oldum eve gelme" dedi.
Ama eşi Ersoy Ceylan onu dinlemedi; "Sana benim bakmam lazım. Öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin yanına geldi. Ersoy Ceylan'da çok geçmeden 4 gün sonra belirtiler göstermeye başladı.
Bu sırada Sinem Ceylan tedavi için hastaneye yatırıldı. Bir gün sonra da eşi Ersoy Ceylan pozitif oldu ve hastaneye yattı. Şimdi Sinem Ceylan taburcu oldu. Ancak Ersoy Ceylan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
20 yıllık evi çiftin Korona'ya yakalanma hikayesi bundan 12 gün önce başladı. İddiaya göre Sinem Ceylan eşi ve oğlu evde yokken Covid 19'a yakalandı. Hemen durumu eşine bildirip eve gelmemesini söyledi.
Ancak iş seyahati için Antalya'da bulunan eşi Ersoy Ceylan bunu kabul etmedi. Eşine telefonda; " Sen orada ben burada olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Sana benim bakmam lazım.
İKİSİDE HASTANEYE KALDIRILDI
Eğer öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen uçağa atlayıp evine eşinin yanına dönen Ersoy Ceylan, Sinem Ceylan'a çocuk gibi bakmaya başladı. Ancak hastalığın 4'üncü gününde 44 yaşında olan Ersoy Ceylan'da da semptomlar görülmeye aşladı. Eşi Sinem Ceylan'ın da durumu giderek kötüleşiyordu. Sinem Ceylan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ondan bir gün sonra Ersoy Ceylan'ın da testi pozitif çıktı. O da hastaneye yatırıldı.
PLAZMA BAĞIŞCISI ARANIYOR
Sinem Ceylan bir hafta gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu oldu. Ancak eşi Ersoy Ceylan 4 gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. Hala yoğun bakımda tedavisi süren Ersoy Ceylan için ailesi plazma bağışı yapacak donörler arandı. Ersoy Ceylan'ın kardeşi Emrehan Ceylan; "Abim şimdi 4 gündür yoğun bakımda. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar. Nefes alamıyor. Ciğerlerinde büyük tahribatlar olmuş. Oksijen desteği ile nefes alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Ersoy Ceylan'a gerekli plazma tedavisi için kan bağışı da yapıldı ancak. Bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.