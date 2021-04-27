İşte Biden ve HDP’nin görmezden geldiği gerçek katliam!

Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı Biden ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Anadolu Ajansı arşivinde yer alan, Erzurum ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüleri yayımladı. Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi.Kazılarda 28 Mayıs 2003'te Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türklere ait iskeletler bulundu. Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde Ermeni çetelerce öldürülüp su kuyusuna atılan cesetler 6 Ekim 1999'da bulundu. O katliamdan sağ kurtulan 92 yaşındaki Hacı Oruç Türkeli'nin acı içinde iskeletlere bakması yürek dağlayan bir kare.28 Şubat 1986'daki kazılarda da Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çetelerce topluca katledilen Türkler'e ait kemikler bulundu. 7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum Pasinler'de Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Türkler'in kemikleri bulundu. Erzurum Yeşilyayla'da da Türkler'e ait toplu mezar bulundu.