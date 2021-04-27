Orhan Gencebay'dan 'soykırım' iddialarına en güzel cevap: İstiklal Marşı'nın aranjörü Türkiye Ermenisi'dir

"ERMENİLER BİZE HİÇ YABANCI DEĞİL"

Konunun insanlık olduğuna vurgu yapan Gencebay, "Ermeniler bize hiç yabancı değil, bizim onlarla akrabalıklarımız var. Ben bunu amatör bir tarihçi olarak söylüyorum. Osmanlı döneminde vatan için aynı duygu ile sarılan insanlarız bizler" dedi.

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"İSTİKLAL MARŞIMIZIN ARANJÖRÜ TÜRK ERMENİSİ EDGAR MANAS'TIR"

Daha sonra İstiklal Marşı'ndan örnek veren usta sanatçı, "Bizim gururumuz olan İstiklal Marşımız var ya, söz yazarı Mehmet Akif Ersoy atamız, üstadımız. Bestecisi ise Osman Zeki Üngör'dür. 1924 yılından itibaren şu anki İstiklal Marşımız söylenmekte. Gururla söylemekteyiz ve daha nice yıllar söylenecek. Bunun aranjörü Türkiye Ermenisi Edgar Manas'tır. Biz hep beraber aynı değerleri paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.