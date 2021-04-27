Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: 17 günlük tam kapanma ne zaman başlayacak? İşte yeni tedbirler
Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:23 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:24

Son dakika haberi: 17 günlük tam kapanma ne zaman başlayacak? İşte yeni tedbirler

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Kabine toplantısı haberlerinden son dakika dettayları: Başkan , Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu ve 3 haftaya yakın sürecek tam kapanmayı açıkladı. Tam kapanma ne zaman başlıyor? Yeni tedbirler neler? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından ayrıntılar

Kabine toplantısında değerlendirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri ve Bakan Fahrettin Koca'nın sunumu ile yeni son dakika kararları alındı. Yeni kısıtlamaları bizzat açıklayan Başkan kısmi kapanmadan tam kapanmaya geçileceğini ilan etti ve alınan yeni tedbirlere ilişkin son dakika detaylarını aktardı. Peki tam kapanma ne zaman başlıyor ve konuyla ilgili yeni tedbirler neler? İşte Erdoğan'ın açıklaması

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

SON DAKİKA BAŞKAN AÇIKLADI "TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?" SORUSU CEVABINI BULDU

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

İŞTE KABİNE TOPLANTISI VE TAM KAPANMA KAPSAMINDA ALINAN SON DAKİKA KARARLARI

Başkan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. "'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden birçok sektörü barındıran ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Yeme-içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel, uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler yapılacak.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlar, Vefa ekiplerinden destek isteyebilecek. Vatandaşların mağdur olmaması için kurumlar gereken tüm tedbirleri alacak.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakârlıklarımızın karşılığını, bayram sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere ulaşarak alacağız.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikâyetler alıyoruz.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve SGK'ya bildirirlerse, failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır.

Son dakika | Tam kapanma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı kararlarında önemli detaylar

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI UYGULANACAK

Kabine toplantısında alınan son dakika kararlarını kapsayan ve kısmi kapanmadan tam kapanmaya geçilecek olan yeni tedbirler Perşembe günü akşam 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs sabahı saat 05.00'a kadar devam edecek.

İçişleri Genelgesinden son dakika haberi: İşte sokağa çıkma ve seyahat yasağında tam kapanma ceza kapsamı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 17 günlük tam kapanma ne zaman başlayacak? İşte yeni tedbirler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA