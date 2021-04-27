İŞTE KABİNE TOPLANTISI VE TAM KAPANMA KAPSAMINDA ALINAN SON DAKİKA KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden birçok sektörü barındıran ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

