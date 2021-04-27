Son dakika | THODEX çalışanı SABAH'a konuştu: Faruk Fatih Özer beni de dolandırdı...

'BEN DE MAĞDURUM'

Şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını söyleyen şüpheli T.K.T. mahkemedeki savunmasında 'Sektör analizleri ve rakip şirketlerin takibini yapıp raporları Faruk Fatih Özer'e sunuyordum. Kripto paraların satışıyla ilgili bilgim yoktur. Kimseyi dolandırmadım. Suçsuzum.' ifadelerini kullanırken şüpheli A.M.K. ise savunmasında müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını söyleyerek 'Ben müşterilerden gelen mailleri değerlendiriyordum. Benim de bu şirkette hesabım vardı. 1500 TL bakiyesi vardı, ben de mağdurum. Son 1 haftadır kullanıcılar dogecoin çekemiyordu, şikayetler geliyordu. Ben kimseyi dolandırmadım.' şeklinde konuştu.