Son dakika | THODEX çalışanı SABAH'a konuştu: Faruk Fatih Özer beni de dolandırdı...

Son dakika haberi... Thodex" Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61'i dört günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye getirilmişti. 61 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin bitmesinin ardından 33 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılırken geri kalan 22 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, 6 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suç örgütü kurma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkeme'sine sevk edildi. Mahkemedeki sorgularının ardından 22 şüpheli ve tutuklama talepli 6 şüpheli de mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
'SORUMLULUK YAZILIM DEPARTMANINDA'
Savcılıktan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan 6 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden K.D. mahkemedeki savunmasında Thodex şirketinde insan kaynakları bölümünde çalıştığını, kendisinin işe alma konusunda yetkisi olmadığını, sistemin belli süre bakıma alınmasının ve kullanıcıların işlem yapamamasının yazılım departmanının sorumluluğunda olduğunu söyleyerek örgüt üyesi olmadığını vurguladı. Şüpheli K.D., son sözlerinde suçlamaları kabul etmediğini ve serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.
'FARUK FATİH ÖZER'İN KAÇTIĞINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM'
Şüpheli E.Ş. mahkemedeki sorgusunda şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olduğunu, şirketten 6 Nisan tarihinde istifa ettiğini ve müşteri şikayetlerinin kendisi istifa ettikten sonra olduğunu belirterek kimseyi dolandırmadığını ve atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Şüpheli Ş.S. ise savunmasında sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını belirterek 'Faruk Fatih Özer sadece şirketin bakıma gireceği zamanı söyler, biz de bunu duyururuz. Şirkette yapılan işlemleri görmeye yetkim yok. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Suçsuzum.' dedi.
'BEN DE MAĞDURUM'
Şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını söyleyen şüpheli T.K.T. mahkemedeki savunmasında 'Sektör analizleri ve rakip şirketlerin takibini yapıp raporları Faruk Fatih Özer'e sunuyordum. Kripto paraların satışıyla ilgili bilgim yoktur. Kimseyi dolandırmadım. Suçsuzum.' ifadelerini kullanırken şüpheli A.M.K. ise savunmasında müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını söyleyerek 'Ben müşterilerden gelen mailleri değerlendiriyordum. Benim de bu şirkette hesabım vardı. 1500 TL bakiyesi vardı, ben de mağdurum. Son 1 haftadır kullanıcılar dogecoin çekemiyordu, şikayetler geliyordu. Ben kimseyi dolandırmadım.' şeklinde konuştu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Şüpheli F.E. ise savunmasında müşteri hizmetleri çalışanı olduğunu, müşterilere toplam 4 milyon doge coin dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Serbest bırakılmayo talep ediyorum.' dedi. Suçlamaları kabul etmeyen 6 şüpheli ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.