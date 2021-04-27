Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın! Gözaltılar var...

Baş şüpheli ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

Özer hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.