Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın! Gözaltılar var...

Thodex kripto para borsası kurucu Faruk Fatih Özer, yüz binlerce kişiyi dolandırarak Arnavutluk Tiran'a kaçmıştı. Türkiye, Kırmızı bülten sonrası Özer'in izini adım adım sürdü. Arnavutluk'ta Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, Özer'e ulaşılamadı.
NELER OLMUŞTU?
Yerli kripto para borsası Thodex'e erişim 19 Nisan'da durdu.
Thodex, 21 Nisan'da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Böylelikle son günlerin en çok konuşulan olayı da başlamış oldu.
Suç duyuruları sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlattı.
Baş şüpheli ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.
Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.
Özer hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.