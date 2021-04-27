Torbalı Belediyesi'nin yeni başkanı Mithat Tekin oldu

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından boş kalan belediye başkanlığı için Belediye Meclisi toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Mithat Tekin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar'ın yarıştığı oylama 3 turda sonuçlandı

Salt çoğunluğu alan Mithat Tekin, Torbalı'nın yeni belediye başkanı oldu.

İlk iki turda 18 üyesi bulunan CHP'nin adayı Tekin'e 16, AK Partili Çağlar'a ise 15 oy çıktı. İkinci turda ise Tekin 17, Çağlar 14 oy aldı. Üçüncü turda Çağlar yine 14 oyda kalırken, tekrar 17 oy alan Tekin oylamayı kazandı.