Biden’e tek laf edemedi Erdoğan’ı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında daha önce söylediği şeyleri tekrarlarken hakarette sınır tanımadı.Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklama yaparak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışan ABD Başkanı Biden'a yönelik tek bir söz söylemeyen Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Biden'a kızmanın bir alemi yok" diyerek destek verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili yalan ve iftiralarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yönelik çirkin benzetmelerde bulundu. AK Parti iktidarının başarılı icraatlarını eleştiren Kılıçdaroğlu kabine üyelerine de hakaretin dozunu kaçırarak ilginç sokak ağzıyla konuşup "Zurnanın son deliği", " Pergoleci" gibi lakaplar takarak küstah bir tavır sergiledi. Pandemiyi önlemek için yarın başlayıp 18 Mayıs'a kadar uygulanacak "tam kapanma" tedbirlerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu," süreçte kapanmanın yeterli olmayacağını" ileri sürdü.