Bugün bir cenaze haberi verebilirdik

Fransa'da 40 kişilik Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasının yankıları sürerken Fransa, Türkiye ve Ermenistan arasında gerilimi tırmandıracak provokatif bir saldırıya sahne oldu. Fransa'nın Nancy kentine bağlı Saint Die des Vosges kasabasında 24 Nisan'da 40 kişilik bıçaklı, sopalı Ermeni grup Türk aileye saldırarak biri ağır 4 kişiyi yaraladı. Yabancı nüfusun yoğunlukta olduğu kentte uzun yıllardır yaşayan aileden Ali Çolak, Serpil Çolak, Halil Çolak ve Ramazan Yapsat saldırıda yaralandı. Başından yaralananlardan Halil Çolak'ın tedavisi sürerken Ali Çolak, Serpil Çolak ve Ramazan Yapsat taburcu edildi.Ali Çolak ve ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı. 25 Nisan'da evin bahçesinde oturduklarını belirten Ali Çolak "10 araçla yaklaşık 40 kişinin havaya ateş açarak geldiğini gördüm. Bir çocuk kovalıyorlardı. Beni gördüklerinde bahçeye atladılar ve 40 kişi bana saldırdı. Vurmaya başladılar. O an bir şey düşünemedim. O sırada eşim yemek yapıyordu. Kaynar suyu onların üzerinde döktü ve öylece kurtulabildim" dedi. Oğlu ve yeğeninin Ermeni grubun eve girmesini engellediğini ifade eden Ali Çolak, "(Ermeniler) Onların kafasına copla vurdular. Biri hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, diğerinin kafasında 7-8 dikiş var. Ellerinde demir, bıçak, silah hepsi vardı. Bugün (karakola) gidip ifademizi verdik. Şikâyette bulunduk. Hakkımızı arayacağız" dedi.Aileden Sinan Çolak ise 1.5 ay önce Ermenilerin yeğenini darp ettiğini ancak olayı yatıştırdıklarını anlatarak, "Bu olay üzerine 24 Nisan'da Ermeniler tekrar yeğenimin üzerine araç sürdü. Yeğenim (Ermenilere) 'yapma etme' dedi ancak sonra dövüştüler. Aynı gün 10 Ermeni yeniden yeğenimin yanına geldi ancak müdahale ettik. 'Böyle olmaz yapmayın' dedik. Özür dilediler. Biz olayı unuttuk. Olayın bittiğini düşündüğümüz için böyle tepki beklemiyorduk. Pazar günü bu kez 10 araba, 40 kişi gelip saldırdılar. 3 kişiye 40 kişi saldırdı" diye konuştu. AASaldırıda damadı Ramazan Yapsat'ın bıçakla yaralandığını ve başından darp edildiğini, yeğeni Halil Çolak'ın kafatasında 3 kırık olduğunu aktaran Sinan Çolak, Halil Çolak'ın hastanede yapılacak tetkikler sonrası ameliyat edilebileceğini belirtti. Sinan Çolak, "40 kişi öldürmeye gelmiş. Bugün bir cenaze haberi verebilirdik. 'Bir Türk vatandaşı öldü' diye haber olabilirdi. Bunun daha ötesi yok" dedi. Kentte sadece 10-15 Ermeni ailenin yaşadığını ifade eden Sinan Çolak, saldırı gerçekleştirebilmek için çevredeki kentlerden Ermenilerin toplandığına dikkati çekti. Sinan Çolak, "İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Bu sektörde çoğu zaman onlarla çalışıyoruz. Yine inşaat sektöründe bir arada çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum" ifadesini kullandı.