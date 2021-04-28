Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine ceza!
Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:26 Son Güncelleme: 28.4.2021 15:36

CHP'li 'ın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine ceza!

DHA
CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine ceza!

Son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkan Vekili 'ın, katıldığı programda Başkanı 'a yönelik çirkin "Sonu Menderes'e benzemesin" açıklamasıyla ilgili 'ye idari para cezası uyguladı.

Son dakika haberleri... RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üst kurul, KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programı hakkındaki uzman raporunu inceledi. Üst kurul, yapımın bir bölümünde kullanılan bazı ifadelerin, kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğunu tespit etti. RTÜK üyeleri, toplantıda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan yayın konuğu Engin Altay'ın yayında sarf ettiği, 'Her şeyi namusla yaparsan AK Parti'de yadırganırsın', 'Devleti soymanın AK Parti'den önce 3 yolu vardı şimdi 11 yolu var', 'Hem ilk derecede hem istinafta hem Yargıtay'da maalesef hukuk rafa kalktı' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sonu benzemesin Menderes'e' sözlerini tartıştı. Üst kurul, Cumhurbaşkanı'na, yargı kurumlarına ve AK Parti'ye yönelik kullanılan ifadelerin sorumlu yayıncılık anlayışı dışında eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğuna kanaat getirerek, yayıncı KRT'ye idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Tele 1 kanalındaki 'Ankara Rüzgarı' programına konuk olarak katılan Rifat Serdaroğlu'nun ifadeleriyle ilgili bu kanala da idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA