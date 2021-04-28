CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine ceza!

Son dakika haberleri... RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üst kurul, KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programı hakkındaki uzman raporunu inceledi. Üst kurul, yapımın bir bölümünde kullanılan bazı ifadelerin, kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğunu tespit etti. RTÜK üyeleri, toplantıda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan yayın konuğu Engin Altay'ın yayında sarf ettiği, 'Her şeyi namusla yaparsan AK Parti'de yadırganırsın', 'Devleti soymanın AK Parti'den önce 3 yolu vardı şimdi 11 yolu var', 'Hem ilk derecede hem istinafta hem Yargıtay'da maalesef hukuk rafa kalktı' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sonu benzemesin Menderes'e' sözlerini tartıştı. Üst kurul, Cumhurbaşkanı'na, yargı kurumlarına ve AK Parti'ye yönelik kullanılan ifadelerin sorumlu yayıncılık anlayışı dışında eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğuna kanaat getirerek, yayıncı KRT'ye idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Tele 1 kanalındaki 'Ankara Rüzgarı' programına konuk olarak katılan Rifat Serdaroğlu'nun ifadeleriyle ilgili bu kanala da idari para cezası uygulanmasına karar verildi.