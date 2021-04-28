Çocuklarımızı almadan asla gitmeyeceğiz

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. 603'üncü gününü geride bırakan eyleme Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için katılan anne Hatice Levent, kızını çok özlediğini söyledi. Levent, "HDP'den çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bizim çocukların ne suçu vardı? Evlatlarımızı getirsinler. Çocuklarımızı çok özledik" dedi. Levent, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti. AA