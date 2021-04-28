Gazeteci vekil TBMM’nin açıklamasına sansür uyguladı

Alınan bilgiye göre, Atilla Sertel tarafından TBMM Başkanlığı'na 10 Mart tarihinde TBMM lokantalarında ve yemekhanelerinde tüketilen ekmeklere ilişkin yazılı soru önergesi verildi. Başkanlık da 8 Nisan tarihinde soru önergesini cevaplandırdı.

Soru önergesine verilen cevapta, Halk Ekmek Fabrikasından temin edilen ekmeklerden, içinden böcek ve un çuvalı ipi çıkması ile bayat olması gibi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek önemli sebeplerin ortaya çıkması gibi birtakım nedenler sonrasında alınan şikayetler neticesinde vazgeçildiği açık ve net olarak ortaya kondu.

TBMM Başkanlığı tarafından soru önergesine verilen cevapta şu bilgiler de yer aldı:

"Söz konusu şikayetler üzerine ilgili Kuruma gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, bu süreçte ekmek temini için bir başka kanaldan ihtiyaçların çözümü yoluna gidilmiştir. Yeni firma, yerinde tedarikçi tetkiki ve tetkik kriterlerine ilişkin puanlamada en yüksek puan ve en uygun fiyat veren Yenimahalle Ekmek Pazarlama Anonim Şirketi (YEPAŞ) olarak belirlenmiştir."

Cevapta dikkat çeken ve Sertel'in kamuoyuna verdiği bilgilerde ise yer almayan önemli bir husus ise ekmek fiyatlarına ilişkin bilgiler olarak tespit edildi.

TBMM'nin Halk Ekmek Fabrikası'ndan 50 gramlık 1 adet roll ekmek KDV hariç 0,40 TL'den temin edilirken, YEPAŞ firmasından 0,25 TL'ye temin edildiği soru önergesine verilen cevapta yer aldı. Cevapta ayrıca halen Halk Ekmek Fabrikası ile görüşmelerin sürdürülmekte olduğu ve söz konusu uygunsuzlukların giderilmesine müteakip tekrar ekmek alımlarının başlatılmasının düşünülmekte olduğu bilgilerine yer verildi.

TBMM Başkanlığı'nın verdiği bu açık ve şeffaf bilgilendirmeye rağmen Sertel'in açıklamanın tamamını değil de işine gelecek şekildeki ifadeleri cımbızla çekerek kullanması TBMM'de şaşkınlıkla karşılandı.

Atilla Sertel'in kamuoyunu eksik ve yanlış bilgilendirerek, açıklamaya uyguladığı sansüre eleştirildi. Söz konusu durumun hem gazetecilik etiğine sığmadığı hem de üyesi olduğu milli iradenin tecelli ettiği çatıya saygısızlık olduğu ifade edildi.