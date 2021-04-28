İBB, Üsküdar’da ihalesi yapılmış yere Halk Ekmek büfesi yerleştirmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar İlçesi'ndeki Bulgurlu ve Ünalan Mahallerine Üsküdar Belediyesi ile istişare yapmadan Halk Ekmek büfeleri yerleştirmişti.

Yeni Halk Ekmek büfeleriyle ilgili İBB Meclis kararında, büfelerin şehit yakınları, gazi ve engellilere verilmesi gerektiği belirtildiği gibi büfeler için ilçe belediyesinin imar ve şehircilik yönünden uygun görüşünün alınması gerektiği belirtiliyordu.

GÖRÜŞ ALMAYAN İBB, İHALESİ YAPILAN ALANA HALK EKMEK BÜFESİ YERLEŞTİRDİ

İBB, Üsküdar Belediyesi'nden Halk Ekmek büfesinin yeri konusunda görüş almaması bazı sorunlarında ortaya çıkmasına neden oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'nin kendileriyle istişare yapmadan Halk Ekmek büfesi yerleştirmesinin ne gibi sorunlar ortaya çıkardığını sosyal medyadan açıkladı. Türkmen, ihalesi yapılan ve bayramdan sonra projesine başlayacakları yere İBB'nin Halk Ekmek büfesi koyduğunu belirterek, İBB'nin ilçe yönetiminden görüş almasının neden gerekli olduğunu ortaya koydu.



Türkmen, sosyal medyadan konuyla alakalı "Kucaklaşacağız, küs kimse kalmayacak diyerek işe başlayanların, imza attıkları meclis kararına bile uymayıp kamuoyunu yanıltması manidar! İhalesi yapılan bayramdan sonra projesine başlayacağımız yere büfe koyuyorlar, yanında yer gösteriyoruz, kavga ediyorlar. Gerçekler ortada!" ifadelerini kullandı.