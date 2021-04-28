Son dakika: Arsa avcıları operasyonunda 20 tutuklama

Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri mağdurları tam 300 milyon lira dolandıran 'Arsa Avcısı' adı verilen suç örgütü üyesi 52 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 29 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenledi. Yapılan baskında suç örgütünün lideri tapu memuru Atakan Avcı ve yöneticiler Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile içlerinde 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisinde bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el konurken çeşitli yöntemlerle 160 kişiden 300 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 52 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme karıyla 20 kişi tutuklanırken 29 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü lideri Atakan Avcı'nın soyadından aldıkları 'Arsa Avcısı' operasyonuna 2 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamlamasının ardından suç örgütü ile detaylar ortaya çıktı.
TAPU MEMURLUĞUNDAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİNE
Suç örgütü lideri Atakan Avcı'nın asıl mesleği tapu memuru olduğu ortaya çıkarken başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Suç örgütü liderinin dolandırıcılıktan kazandığı milyonlarla lüks yaşam sürdüğü, çok sayıda gayrimenkullerinin olduğu, açtığı galeride lüks araçların satışı gerçekleştiği belirtildi.
ÖNCE DOLANDIRDILAR SONRA GECE KULUBÜ KAPATTILAR
Suç örgütü üyeleri, Tapu Müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak memurların işlem yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu teslim etti. İşlem tamamlanmasının ardından suç örgütü dolandırıcılıktan kazanılan milyonlar ile gece kulübü kapatarak doyasıya eğlendiler.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN İŞ ADAMLIĞINA
Örgüt üyelerinden kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A.'nın ise bir yılda iş adamına dönüştüğü belirlerdi. Lüks araçlara binmeye başlayan Hasan A. kardeşine dükkan satın alırken kendisi de villada yaşamaya başladı. Kendini iş adamı gösteren Hasan A.'nın ruhsatlı silah başvurusu da yaptığı belirlendi.