Son dakika: Arsa avcıları operasyonunda 20 tutuklama





Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü lideri Atakan Avcı'nın soyadından aldıkları 'Arsa Avcısı' operasyonuna 2 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamlamasının ardından suç örgütü ile detaylar ortaya çıktı.



TAPU MEMURLUĞUNDAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİNE



Suç örgütü lideri Atakan Avcı'nın asıl mesleği tapu memuru olduğu ortaya çıkarken başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Suç örgütü liderinin dolandırıcılıktan kazandığı milyonlarla lüks yaşam sürdüğü, çok sayıda gayrimenkullerinin olduğu, açtığı galeride lüks araçların satışı gerçekleştiği belirtildi.



ÖNCE DOLANDIRDILAR SONRA GECE KULUBÜ KAPATTILAR



Suç örgütü üyeleri, Tapu Müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak memurların işlem yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu teslim etti. İşlem tamamlanmasının ardından suç örgütü dolandırıcılıktan kazanılan milyonlar ile gece kulübü kapatarak doyasıya eğlendiler.



TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN İŞ ADAMLIĞINA



Örgüt üyelerinden kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A.'nın ise bir yılda iş adamına dönüştüğü belirlerdi. Lüks araçlara binmeye başlayan Hasan A. kardeşine dükkan satın alırken kendisi de villada yaşamaya başladı. Kendini iş adamı gösteren Hasan A.'nın ruhsatlı silah başvurusu da yaptığı belirlendi.