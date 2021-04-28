Son dakika: Firari Gezicilerin dosyası Kavala ve Barkey davası ile birleşti

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kava, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme 18 Şubat 2020'de firari 7 sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in beraatine karar vermişti.

BARKEY İLE BİRLİKTE YARGILANACAKLAR

İstinaf Mahkemesi 22 Ocak'ta beraat kararını bozarak, Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey'e açılan 15 Temmuz davası ile Gezi davasının birleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu davalar birleşirken, Gezi olaylarında başrol oynayan firari sanıkların dosyası için de birleşme kararı çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce hükümle birlikte ayrılan firari sanıklar Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını tekrar diğer sanıkların dosyasıyla birleştirdi. Sanıkların yargılanmasına 21 Mayıs'ta devam edilecek.