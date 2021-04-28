Son dakika haberi... Sistemkoin skandalının arkasında o isim mi var? Binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı...

Son dakika haberi: 2016 yılının Ağustos Ayı'nda Türkiye son yılların en parlak dolandırıcılık hikâyelerinden birine uyandı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın namı diğer "tosuncuk" tarafından sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenerek kurulan Çiftlik Bank, '200 bin lira yatırana ayda 50 bin lira kazanç' vaadiyle yaklaşık 100 bin kişiyi 500 milyon lira üzerinde dolandırdı. Tüm Türkiye "tosuncuk" a kitlenirken oysaki sistemin ilk mimarı Bahar İlmen, 2014 yılından buyana çiftlik bank benzeri sistemle vatandaşlara sanal alemde inekten deveye, sütten yumurtaya kadar birçok şeyi satıyordu.
MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIM
Bilgisayar programcılığı konusunda uzman olan Baha İlmen, Ukash İnternet Hizmetleri adlı şirketini 2015 yılında Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde kiraladığı ofiste kurdu. Şirketin faaliyet alanlarında bilgisayar programlama faaliyetleri, sistem veri tabanı, network, yazılımlar, müşteriye özel yazılımların kodlanması yazsa da o hep sanal ortamın farklı alt yapısı ile ilgilendi.
"PARALAR YASTIK ALTINDA KALMASIN"
İlk olarak "Para kazanmanın en kolay yolu "sloganıyla milkabank isminde sanal bir çiftlik kuran İlmen, sitenin ön yüzünde " Banka hesabında, yastık altında paralarınız boş boş durmasın" diyerek farklı süt değerlerine sahip inek satmaya başladı. Şirketin merkezini Londra'da gösteren ve EBİ İNCORPORATİON LTD ile ortak algısı uyandıran İlmen, şirketin logosunu da mor inek yaptı. Sanal olarak alınan inekten elde ettikleri sütleri satarak para kazanmaya başlayan kişilerin sisteme başkalarını da dahil etmesiyle büyüyen zincir ilk başta yatırımcısına büyük paralar kazandırdı. Bir süre para akışını devam ettiren sistem, kısa zamanda ödeme yapamamaya başlayınca çok sayıda mağdur, Baha İlmen'den şikayetçi oldu.
İSMİNİ SÜREKLİ DEĞİŞTİRDİ
Kısa bir süre dolandırıcılıktan cezaevinde yatan İlmen, sürekli isim değiştirerek farklı siteler kurdu. Milkabank'ı kapatan İlmen, paraçiftlikte, çiftlikgeliri gibi siteler açarak piyasadan milyonlarca lira topladı. İlmen iddiaya göre tüm bu şirketlerde kimi zaman ismini İsmet Sarçın kimi zaman Mehmet Alan, kimi zaman ise Cengizhan Baybora olarak tanıttı.
SİSTEMKOİN'İN GİZLİ ORTAĞI
Baha İlmen, arkasında binlerce mağdur bırakırken, seslerini duyurmak isteyen bazı üyeler sosyal medya platformlarında birleşerek İlmen'e dava açtı. Baha İlmen'in Sistemkoin'in gizli ortağı olduğu iddia edilirken; kazandığı paraları bir inşaat şirketine aktardığı ileri sürüldü.