Son dakika haberi... Sistemkoin skandalının arkasında o isim mi var? Binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı...

"PARALAR YASTIK ALTINDA KALMASIN"

İlk olarak "Para kazanmanın en kolay yolu "sloganıyla milkabank isminde sanal bir çiftlik kuran İlmen, sitenin ön yüzünde " Banka hesabında, yastık altında paralarınız boş boş durmasın" diyerek farklı süt değerlerine sahip inek satmaya başladı. Şirketin merkezini Londra'da gösteren ve EBİ İNCORPORATİON LTD ile ortak algısı uyandıran İlmen, şirketin logosunu da mor inek yaptı. Sanal olarak alınan inekten elde ettikleri sütleri satarak para kazanmaya başlayan kişilerin sisteme başkalarını da dahil etmesiyle büyüyen zincir ilk başta yatırımcısına büyük paralar kazandırdı. Bir süre para akışını devam ettiren sistem, kısa zamanda ödeme yapamamaya başlayınca çok sayıda mağdur, Baha İlmen'den şikayetçi oldu.