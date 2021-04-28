Tam kapanma öncesinde berberlerde yoğunluk arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklaması ile 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıklamasından sonra berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı. Vatandaşların 17 gün tam kapanma öncesinde berberlere koştuğunu belirten Berber Ömer ve Abdullah kardeşler, tam kapanmanın kendileri için sıkıntı yaşatmasına rağmen virüsle mücadelede zorluklara katlanacaklarını devlete güvendiklerini esnafı mağdur etmeyeceğini söylediler.



Koronavirüsle mücadele kapsamında vakaların artması ile birlikte yayımlanan içişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanmaya geçilmesi ile Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde tam kapanma sürecine geçileceği duyurulurken binlerce kişi "Berberler ve kuaförler kapandı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Perşembe günü itibariyle berberlerinde tam kapanmaya dahil edildiğini öğrenen binlerce vatandaş berberlerinden randevu almaya çalıştı. Tam kapanma kararının hemen ardından kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklaması ile 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçilmesinin koronavirüsle mücadelede başarı sağlayacağına inandıklarını belirten berber Ömer ve Abdullah Bilbay kardeşler, "Tam kapanma ile üç hafta kapalı kalacağız. Daha öncede 51 gün kapanarak koronavirüsü en düşük seviyeye getirmiştik. Devletimize güveniyoruz. Bu tam kapanma ile her ne kadar sıkıntı yaşasakta koronavirüsün kontrol altına alınması için buna katlanacağız. Devletimiz sıkıntı yaşayan esnafı mağdur etmeyecektir. Tam kapanma kararından birkaç gün önce randevularda patlama meydana geldi. Perşembe akşamına kadar çok yoğun çalışacağız" dediler.



Tam kapanma kararından sonra hemen berbere koştuğunu belirten Orhan Can ise, "17 gün kapanma olduğu için bir daha traş olamama kaygısı ile berbere koşup saçımı kestirdim. Daha önceki kapanmada sıkıntı yaşamıştık. Bu defa tedbiren erken gelip traşımı oldum. 17 gün evde kalıp virüsü yeneceğimize inanıyorum. Evde kalıp kurallara uyarak virüsü yeneceğiz. Çünkü çok yorulduk. " dedi.