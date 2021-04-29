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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:01

'cü Astsubaya ankesörden ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ'cü Astsubaya ankesörden ceza

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (/PDY) askeri yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan astsubay ’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişime geçtiği belirlenen Yaşar Balcı'nın Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Suçsuz olduğunu öne süren Yaşar Balcı örgüt üyesi olmadığını dosyasındaki ankesörlü telefon tapelerinin rutin sıradan görüşmeler olduğunu savundu. Hakkındaki örgüt evlerinde toplantılar yaptığına dair tanık beyanını reddeden Balcı, yargılama sonunda beraatini istedi. Verilen kısa aranın ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı Sabahattin Sarıdoğan sanığa 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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FETÖ'cü Astsubaya ankesörden ceza
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