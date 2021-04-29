FETÖ'cü Astsubaya ankesörden ceza

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişime geçtiği belirlenen Yaşar Balcı'nın Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Suçsuz olduğunu öne süren Yaşar Balcı örgüt üyesi olmadığını dosyasındaki ankesörlü telefon tapelerinin rutin sıradan görüşmeler olduğunu savundu. Hakkındaki örgüt evlerinde toplantılar yaptığına dair tanık beyanını reddeden Balcı, yargılama sonunda beraatini istedi. Verilen kısa aranın ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı Sabahattin Sarıdoğan sanığa 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.