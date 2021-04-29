İncirlik Türk Üssüdür

ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri çarptırarak 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesinin ardından İncirlik Üssü ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesi gerektiğine yönelik tartışmalar gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye'de bulunduğunu vurguladı. Üsteki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na göre yürütüldüğü belirten kaynaklar, "Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiç bir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekâtı'nın da desteklendiğini bildirdi.