Mehmetçik ilerliyor

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin- Basyan ve Zap bölgelerindeki teröristlere yönelik başlatılan hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Teröristlerden temizlenen Avaşin Vadisi'ndeki Mamreş bölgesinde iki adet uzun menzilli muhabere özelliğine sahip sahra telsizi ile yeraltına bidonlar içine gizlenmiş 200 adet termal kamuflajlı şemsiye ele geçirildi. Teröristlerin termal şemsiyeleri Irak'tan Türkiye topraklarına sızma yapmak isterken İHA ve SİHA'lardan korunmak için kullandıkları öğrenildi. Aynı bölgede kaçmaya çalışan ikisi kadın, ikisi erkek 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Zap Vadisi içindeki Kartal tepesinde ise dedektörle yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında teröristlerin taşıyamadıkları için kaçarken parçalara ayırıp toprak altına gömdüğü Doçka uçaksavar ve bu silaha ait bin 700 mermi ele geçirildi.Avaşin- Basyan'dan Zap'ın derin vadilerine kadar adım adım ilerleyen Mehmetçiğe havadan da taarruz helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor. Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina ile Zap Vadisi'nde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtında PKK'nın Zap Vadisi'ndeki Nerveh Köyü teröristlerden temizlendi. Bu köyü yıllarca karargâh gibi kullanan, sınıra yakın olmasını fırsat bilerek hudut karakollarımıza saldırıp geri kaçan teröristlere karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle köy yerel halk tarafından terk edilmişti. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bağ ve meyve bahçelerini terk ederek Zaho ve Duhok gibi kentlere yerleşen bölge halkı harekâtın tamamlanmasından sonra köylerine geri dönebilecek. Avaşin'in Şuke, Werhele, Metina'nın Derar ve Zendura bölgelerinde dün itibarıyla 58 sığınak, barınak, uçaksavar mevzii vurularak imha edildi. Harekâtın başlamasından bu yana 837 terörist hedefin tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Öldürülen terörist sayısı 43'e yükseldi.ŞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir PKK/YPG'li terörist yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklama yaparak "Yakalanan şahsın PKK/ YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. ANKARA