Şehit Çalım, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin naaşı helallik için Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine götürülürken, anne Zeynep (49) ve baba İbrahim Çalım (46) ile kardeşleri Asiye (21), Kübra Çalım (11) ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ndeki tören sonrası Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine taziye mesajı gönderdi.