Son Dakika! İstanbul'u kana bulayacaklardı! Keşif yapan şüpheliler önce vatandaşlara, sonra polislere saldıracaktı

TEKSTİL FİRMASINDA ÇALIŞIYORLAR

Şüphelilerden R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı bildirildi. Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan Y.S'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı belirlendi.