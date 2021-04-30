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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis

HALİT TURAN HALİT TURAN
Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis
İstanbul Kazlıçeşme'de 2013'te düzenlenen Nevruz etkinliğinde PKK'lı teröristlere 'şehit' diyen eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. PKK'lı yöneticileri ve üyelerini övmek ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş'ın cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onandı. Tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Demirtaş, kanunlara göre verilen cezanın 4'te 3'üne denk gelen 3 yıl 6 ay daha hapiste kalacak.
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Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis
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