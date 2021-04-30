Gaziemir'de skandal olay! Açılalı bir ay bile olmamıştı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yılsonunda Gaziemir Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçe stadında yenileme çalışması yaptı. Bakım onarım çalışması kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı, olimpiyat standartlarına uygun olarak sandviç sistem olarak tabir edilen tartan pist de yenilendi. Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından ilçe stadı 27 Mart'ta törenle hizmete açıldı.
1 AY BİLE GEÇMEDİ
Aradan bir ay bile geçmeden yüzbinlerce lira harcanarak yenilenen tartan pistte bozulmalar meydana geldi. Pistin birçok yerinde tartan zemin kabararak koptu. Yaşananlara tepki gösteren Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca İzmirlinin milyonlarca lirasının iş bilmezlik ve kötü malzeme kurbanı olduğunu söyledi.
İZMİRLİNİN PARASI ÇÖPE GİTTİ
27 Mart tarihinde hizmete açılan tartan pistin daha bir ay bile geçmeden eski haline döndüğünü belirten Atmaca; "İş bilenin kılıç kuşananın diye bir atasözümüz var. Gaziemir'deki tartan pistin durumu ortada. Yaşananların hem kötü işçilik hem de kötü malzeme kullanımdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Milyonlarca lira para harcanarak yenilenen bir spor tesisinin daha üzerinden bir ay bile geçmeden bu duruma gelmiş olması düşündürücü." açıklamasında bulundu.
İZMİR İLERİ DEĞİL GERİYE GİDİYOR
İzmir'in ileri gedeceğine tam tersi geriye doğru gittiğini öne süren Atmaca; "İzmir 22 yıldır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilmesine rağmen maalesef kışın yağmur suyu taşkınlarına uğrayan yazın da kokan bir şehir olmaktan kurtulamadı. Halkın parasının bu şekilde heba edilmesi gerçekten içimizi acıtıyor. Yüzbinlerce lira para harcandı fakat durum ortada." ifadelerini kullandı.
NELER YAPILMIŞTI?
4 ay süren düzenleme çalışması kapsamında stadın suni çimleri yenilendi. Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı, olimpiyat standartlarına uygun olarak sandviç sistem olarak tabir edilen tartan pistin zemini yeniden yapıldı.
Bu çalışmaların yanı sıra stadın çevresindeki 1800 metrekarelik tel örgü, 1400 metrekarelik metal boru, 50 metrekarelik kilit taşı yerleştirip, 170 metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapıldı. Ayrıca 500 metrekarelik alanda boya badana işleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma yaklaşık 3 milyon liraya mal oldu.