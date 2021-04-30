Gaziemir'de skandal olay! Açılalı bir ay bile olmamıştı...

İZMİRLİNİN PARASI ÇÖPE GİTTİ

27 Mart tarihinde hizmete açılan tartan pistin daha bir ay bile geçmeden eski haline döndüğünü belirten Atmaca; "İş bilenin kılıç kuşananın diye bir atasözümüz var. Gaziemir'deki tartan pistin durumu ortada. Yaşananların hem kötü işçilik hem de kötü malzeme kullanımdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Milyonlarca lira para harcanarak yenilenen bir spor tesisinin daha üzerinden bir ay bile geçmeden bu duruma gelmiş olması düşündürücü." açıklamasında bulundu.