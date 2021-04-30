İzmir depremi soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüphelilerden polisteki işlemleri tamamlanan 12'si dün 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı ise bugün adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüpheliden biri kontrolünde koronavirüs rastlanması, diğerinin ise yatalak olduğu gerekçesiyle haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TUTKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 18 şüphelinin adliyeye sevk edildiği olayla ilgili olarak tutuklu sayısı 3'e yükseldi.