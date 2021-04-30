‘Kadın cinayetleri yüzde 28 azaldı’

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının ardından kadın cinayetlerinde yüzde 28 azalma olduğunu açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Soylu, şunları söyledi:(Şiddet gören kadınların karakollardan geri çevrildiği iddiası) Bu dedikodular çok ayıp. Bunlar nasıl çıkıyor, kim çıkarıyor. 1100 aile içi ve kadına şiddetle mücadelede bürosu kurduk. Erişilebilirliği artırdık. KADES bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi indirmiş. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği 19Mart 2021'den itibaren 541 bin 338 kişi indirmiş, 22 bin 959 kadın ihbarda bulunmuş. 'İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadınlar daha fazla öldürülüyor' diyorlar. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetlerinde yüzde 28 azalış yaşandı.30 Haziran'da tüm Türkiye'de acil çağrı telefonları tek numarada 112'de toplanacak. Şu anda 70 vilayetin üzerine çıktık uygulamada, inşallah 81 vilayeti tamamlayacağız, İstanbul'la final yapacağız.E-devlet'te vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye, İçişleri Bakanlığı'nda e-başvuruya girmeden, seyahat izin belgesini direkt girebilecekleri bir alan gösterdik. Cenaze ile ilgili de yeni bir buton açtık. TC'nizi yazıyorsunuz, bizim sistem Sağlık Bakanlığı'ndan alıyor. Onu onaylıyorsa, otomatik olarak 10 kişiye kadar seyahat izin belgesini veriyor. Çalışma izin belgesi de tek tuşla alınabilecek. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.Sayın Cumhurbaşkanımız 'İnlerine gireceğiz' dedi. O talimatı verdiği 15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye içinde 7 bin 412 mağara ve sığınaklara girildi. Bu yıl terör örgütü mensuplarının kaçış yılı olacak.